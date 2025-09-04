Трамп рассказал о тактике в вопросе урегулирования конфликтов

Президент США Дональд Трамп допустил, что в вопросах урегулирования конфликтов, в том числе конфликта на Украине, порой необходимо «выжидать». Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Что ж, приходится это делать», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналиста, приходится ли ему иногда «выжидать».

CBS отмечает, что подход американского лидера к урегулированию многих дипломатических переговоров требует терпения, даже когда требуется быстрое разрешение конфликтов.

В этом же интервью Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения в рамках военного конфликта.

Глава Белого дома при этом подчеркнул, что будет добиваться подписания мирного соглашения. Он выразил надежду на то, что удастся «со всем разобраться».

Ранее Трамп заявил о новых «фазах давления» на Россию.