В Германии считают военный парад в Пекине предупреждением США

Welt: военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню

Военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

«Лидер Китая [Си Цзиньпин] позиционирует себя как лидера мирового порядка, в котором заслуги США не играют никакой роли. В присутствии [президента РФ Владимира] Путина и [лидера КНДР] Ким Чен Ына он подает особый сигнал», — говорится в материале.

Демонстрация гиперзвукового оружия, беспилотников и малозаметных самолетов, отмечает газета, служит предупреждением, что США не должны вмешиваться в ситуацию с Тайванем.

3 сентября в столице Китая прошел парад в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. В нем участвовали 45 тысяч бойцов, 600 единиц техники и 100 самолетов.

Ранее Трамп заявил, что парад в Китае устроили ради него.