«Радиус поражения — весь земной шар»: что показали на параде победы в Пекине

В Пекине по площади Тяньаньмэнь прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Какую новейшую технику показали на параде, почему китайский парадный батальон считается самым большим в мире и что по этому поводу думает Дональд Трамп — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Проводят подобный парад в Китае один раз в десятилетие. Сегодня по площади Тяньаньмэнь («Врата небесного спокойствия») в составе 45 парадных расчетов прошли около 40 тыс. военнослужащих и более 500 единиц новейшей военной техники. Завершила парад воздушная часть, представленная более чем сотней летательных аппаратов.

Власти Китая пригласили на торжества и 70-минутный военный парад делегации из 26 стран мира.

Безукоризненный строй

Надо заметить, что китайский парадный батальон в настоящее время — самый большой в мире. По фронту он составляет 25 человек, а в глубину — 14. Удерживать безукоризненное равнение в такой формации при прохождении торжественным маршем весьма и весьма нелегко. Но бойцы и командиры НОАК показали на этом параде такую строевую выучку, что не восхищаться ей просто нельзя.

Безупречное и однообразное равнение в каждом из парадных батальонов было и в шеренгах, и в колоннах, и по диагонали. Все было просто изумительно однообразно — от поворотов голов китайских военнослужащих до чеканного строевого шага. Особенно поразили своей выучкой женщины-военнослужащие НОАК.

Не будет большим преувеличением сказать, что китайский парад по строевой выучке сегодня занимает в мире одно из ведущих мест в мире и рядом с ним можно поставить только военный парад ВС РФ на Красной площади.

При этом каких-либо традиций в организации и проведении военных парадов до самых последних десятилетий в Поднебесной не было. Китай вобрал в себя лучший мировой опыт, но никакого слепого копирования не отмечается, во всех вопросах присутствует ярко выраженный национальный колорит.

К примеру, принимает парад в Китае не министр обороны, а Верховный главнокомандующий ВС КНР генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии, председатель Китайской Народной Республики, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин.

На параде нет в нашем понимании так называемых линейных, которые обозначают интервалы между парадными батальонами. Во время объезда войск Си Цзиньпин не останавливается для приветствия военных, а здоровается с ними в движении. И даже автомобиль верховного — не кабриолет, а лимузин с люком. Верховный главнокомандующий ВС КНР после объезда войск не произносит традиционной в таких случаях речи.

Тысячетрубный военный оркестр после прохождения парадных батальонов не освобождает площадь для прохождения механизированной колонны, а остается на месте. Размеры площади позволяют это сделать.

Оружейные новинки

Китай показал на военном параде на площади Тяньаньмэнь свое новейшее вооружение и военную технику: противокорабельные ракеты, боевые и разведывательные беспилотники, баллистические ракеты с ядерными зарядами, гиперзвуковые и антидроновые системы.

Значительная часть продукции китайского ОПК продемонстрирована впервые. Среди них — беспилотные летательные аппараты, работающие в связке с пилотируемыми истребителями, а также крупные подводные беспилотники.

Впервые на параде продемонстрирован новый основной боевой танк (ОБТ) Китая ZTZ-201 . Новая боевая бронированная машина сочетает в себе гибридную силовую установку, управляемое искусственным интеллектом наведение на цель и защиту от дронов. ZTZ-201 — это движение в направлении создания более легких, сетевых и универсальных платформ.

close Танки ZTZ-201 во время военного парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года Maxim Shemetov/Reuters

Новый танк свидетельствует о переходе к доктрине, в которой во главу угла ставятся мобильность, активная оборона и цифровая интеграция, а не толщина брони. Вес ZTZ-201 составляет примерно 35–40 тонн, что значительно меньше, чем у китайского основного боевого танка третьего поколения ZTZ-99 (54 т).

Новая машина оснащена 105-мм гладкоствольной пушкой нового поколения, предназначенной для стрельбы усовершенствованными боеприпасами, способными развивать начальную скорость около 1700 метров в секунду. По всей видимости, экипаж перспективной машины состоит из трех человек, размещенных в передней части корпуса, над которой установлена башня, функционирующая в автоматическом режиме. В корпус и башню ZTZ-201 встроено по меньшей мере 13 оптико-лидарных датчиков, которые обеспечивают 360-градусный обзор.

На параде также продемонстрировали множество беспилотных летательных аппаратов, среди которых присутствовал и БЛА GJ-11 «Острый меч» . Радиус его боевого применения составляет 1600 км. Общая продолжительность полета достигает 6 часов. Практический потолок — 12 тыс. метров.

close Беспилотный летательный аппарат GJ-11 «Острый меч» Tingshu Wang/Reuters

Для борьбы с воздушными целями GJ-11 может быть вооружен четырьмя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» типа PL-15. Дальность стрельбы PL-15 составляет 200 км, что позволяет «Острому мечу» уничтожать самолеты противника на значительном удалении.

Для ударов по наземным целям GJ-11 может нести до четырех корректируемых 500-килограммовых авиабомб типов LS-6 или FT-7 с лазерной головкой самонаведения. Или по 12 малокалиберных крылатых планирующих бомб CM-506KG весом по 100 кг каждая.

Эффективная отражающая поверхность «Острого меча» крайне мала и составляет всего 0,009 кв. м.

Кроме того, на параде представили целое семейство противокорабельных ракет , принятых на вооружение НОАК за последние годы. Среди них:

YJ-15 — сверхзвуковая противокорабельная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Заметим, «YJ» — традиционное название для китайских ПКР — переводится как «Удар орла»;



YJ-17 — противокорабельная баллистическая ракета с гиперзвуковым планирующим боевым блоком;



YJ-19 — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.



YJ-20 — противокорабельная баллистическая ракета с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком.



YJ-21 — противокорабельная гиперзвуковая ракета.

close YJ-15 - сверхзвуковая противокорабельная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем Maxim Shemetov/Reuters

Безусловно, фурор на площади Тяньаньмэнь произвел огромный беспилотный подводный аппарат торпедообразной формы AJX-002 . Длина этого изделия достигает 18–20 метров при диаметре до 1,5 метра. Считается, что он может функционировать более 200 часов на скорости свыше 30 узлов.

Впервые Китай на этом параде продемонстрировал свою ядерную триаду — образцы вооружения для ракетных войск стратегического назначения, морских и авиационных стратегических ядерных сил.

В сфере вооружений ракетных войск стратегического назначения Китая был впервые показан подвижный грунтовый ракетный комплекс DF-61. Предположительно, дальность стрельбы нового ПГРК превышает 12 тыс. км. Ракета оснащена разделяющейся головной частью. Количество боевых блоков — до 12 единиц. КВО — около 100 м. По площади прошел и модернизированный ПГРК DF-31BJ.

Также показали DF-17 — мобильную двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету средней дальности. Предназначена она для доставки управляемого гиперзвукового блока DF-ZF.

Еще одна новинка — межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C. Ее радиус поражения охватывает весь земной шар. Комментатор парада назвал DF-5C важным средством устрашения, а также гарантом стратегической безопасности и мира во всем мире.

close Ядерная ракета DF-5C Maxim Shemetov/Reuters

Продемонстрировали и новый вариант баллистической ракеты DF-26 — DF-26D, способный поражать авиабазы и корабли США на расстоянии более 5000 км.

Авиационные стратегические ядерные силы были представлены крылатыми ракетами CJ-20A с дальностью стрельбы в 2500 км, а морские — изделиями JL-1 и JL-3 («Гигантская волна-3»), баллистическими ракетами подводных лодок.

close Крылатые ракеты CJ-20A Tingshu Wang/Reuters

Была продемонстрирована и крылатая ракета CJ-1000, о которой еще мало данных в открытом доступе.

В НОАК уделяют большое внимание развитию зенитных ракетных систем всех классов. В этом году на параде впервые показали новейшие зенитные ракетные системы большой дальности HQ-26 и современную систему противоракетной обороны HQ-29. Помимо этого, были продемонстрированы HQ-19 и HQ-20.

close Система противоракетной обороны HQ-29 Tingshu Wang/Reuters

В воздушной части парада были показаны практические все летательные аппараты, которые стоят на оснащении ВВС НОАК, включая дальние бомбардировщики H-6, истребители J-16D, J-20, J-35A (с малой радиолокационной заметностью), J-20S и J-20A, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления трех типов KJ-2000, KJ-500 и KJ-600, военно-транспортные самолеты Y-20 и Shaanxi Y-9, самолеты-заправщики YY-20.

А что там Дональд Трамп?

По данным китайского издания Sohu, лидер США на фоне парада в столице КНР «встревожен, как муравей в горячей кастрюле». Он якобы планирует провести еще один военный парад в «роскошной версии», чтобы «продемонстрировать свои мускулы».

Первая попытка у главы Белого дома откровенно не удалась. 14 июня этого года в Вашингтоне прошел военный парад, посвященный 250-летию Сухопутных войск ВС США. В параде приняли участие более 6 тыс. военнослужащих, которые прошли в военной форме разных периодов истории Соединенных Штатов, а также около 130 единиц военной техники. Сравним: в Пекине — 40 тыс. бойцов, в Вашингтоне — в семь раз меньше. Это сугубо о масштабе действа.

Следует для начала отметить, что в США парады войск, как правило, не проводятся, и никаких многосотлетних традиций у американской армии в этом плане не могло быть по определению. И хотя у Китая ситуация схожая, в Поднебесной творчески и переработали чужой опыт, и привнесли в торжественную церемонию немало национального колорита.

А вот в США подобных традиций так и не было наработано, поэтому мероприятие, прошедшее 14 июня 2025 года в Вашингтоне, напоминало все что угодно: военно-спортивный праздник, форум военно-исторических реконструкторов, демонстрацию образцов военной формы одежды, фестиваль-смотр духовых оркестров — но только не военный парад войск «вашингтонского гарнизона».

Военный парад — это, в первую очередь, торжественный, красочный и внушительный воинский ритуал, который должен вызывать у граждан страны чувство законной гордости за свои вооруженные силы.

Но о какой-либо высокой строевой выучке парадных расчетов Сухопутных войск США 14 июня говорить не приходится: равнение в шеренгах, колоннах и строевой шаг в парадных ротах и батальонах Сухопутных войск США отсутствовали по определению.

С точки зрения американской общественности, парад, безусловно, удался — сравнивать-то гражданам США подобные мероприятия внутри страны не с чем.

Однако как пишет Sohu, в результате проведенного 14 июня 2025 года военного парада Дональд Трамп «потерял лицо» — поэтому захотел наверстать упущенное. На этот раз, после парада Сухопутных войск, настала очередь Военно-морских сил США. Посмотрим, что из этого получится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

