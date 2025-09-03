На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я смотрел»: Трамп предположил, что парад в Китае устроили ради него

Трамп: в Китае надеялись, что я посмотрю военный парад, он был впечатляющим
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции рассказал, что смотрел военный парад в Китае. Прямая трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, торжественное мероприятие было «очень-очень впечатляющим».

«Но я понял причину, по которой они это делали, и они, видимо, надеялись, что я смотрю — а я действительно смотрел», — отметил Трамп.

До этого американский лидер объяснил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае с участием лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. По его словам, Китай нуждается в отношениях с США гораздо сильнее, чем американская сторона.

29 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трампа нет среди гостей юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, которые пройдут 3 сентября в Пекине.

Ранее политолог заявил, что Трамп совершит серьезную ошибку, если пропустит парад в Китае.

