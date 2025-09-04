На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЛДПР предлагает запретить деятельность коллекторов в России

Слуцкий: деятельность коллекторов в России нужно запретить
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Партия ЛДПР предлагает запретить деятельность коллекторских агентств в России, поскольку такой институт превратился в «полукриминальный бизнес». Об этом в своем заявлении о необходимости разобраться с проблемой кредитного рабства россиян сообщил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявление есть у «Газеты.Ru».

Глава партии заявил, что сегодня россияне «погрязли в долгах». Люди, по словам политика, из-за хронического безденежья берут взаймы на еду, лекарства и сборы детей в школу. Тогда «мысль о деньгах становится мучительной».

Слуцкий отметил, что на конец лета 2025 года почти половина граждан РФ имеет задолженности. В такой ситуации, обратил внимание лидер ЛДПР, «если за должников берутся коллекторы, жизнь превращается в ад».

«ЛДПР требует… Запретить деятельность коллекторских агентств. Признаем честно: этот институт не прижился в России и превратился в полукриминальный бизнес, который «кошмарит» должников», — подчеркнул он.

По мнению Слуцкого, в современных реалиях деятельность коллекторов не является необходимой.

«Это не жизнь, это — настоящая кабала. Человек пашет изо всех сил на работе, а то и на двух-трех, а как только получает зарплату, тут же отдаёт ростовщикам. Таким образом, наши люди трудятся не ради будущего семьи, не ради детей, а ради того, чтобы расплатиться с долгами на радость разжиревшим кредиторам», — подытожил Слуцкий.

Летом Слуцкий заявил, что партия выступила с предложением запретить заключать договоры микрозайма в электронной форме в рамках борьбы с мошенничеством, когда на россиян оформляют такие займы без их ведома.

Ранее россиянам дали советы, как взять кредит и не попасть в долговую яму.

