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В Госдуме предложили запретить выдавать кредиты онлайн

В ЛДПР предложили запретить выдавать микрокредиты онлайн
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР выступила с предложением запретить заключать договоры микрозайма в электронной форме в рамках борьбы с мошенничеством, когда на россиян оформляют такие займы без их ведома. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«Вносим законопроект, который установит запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой или усиленной электронной подписи. А если микрофинансовая организация будет игнорировать указанный запрет, то она лишится права требовать исполнения обязательств по такому договору», — пояснил глава партии.

В пояснительной записке к предложению ЛДПР говорится, что сегодня наблюдается негативная тенденция заключения договоров микрозайма без личного участия заемщика. Это происходит из-за того, что в сеть утекают персональные данные людей.

Предложение по запрету заключать договоры микрозайма в электронной форме направлено на обеспечение надлежащей идентификации личности заемщика, укрепление доверия к финансовому рынку, а также снижение уровня спонтанного или неосознанного заимствования, отмечают в ЛДПР.

«Вообще подобные шарашки нужно запретить и обезопасить наших граждан от распоясавшихся ростовщиков», — подытожил Слуцкий.

До этого аналитики Pro-Vision Communications в результатах исследования для «Газеты.Ru» сообщили, что больше половины — 67,8% — россиян хотя бы однажды брали кредит в банке или заем в МФО. При этом 45% признаются, что, находясь в долговой зависимости, испытывают сильный стресс. И все же не могут полностью отказаться от кредитных продуктов.

Ранее россиянам дали советы, как взять кредит и не попасть в долговую яму.

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