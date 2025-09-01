Политолог: Трамп совершит серьезную ошибку, если пропустит парад в Китае

Политолог Баширов: Трампу следует прибыть на парад в Пекин 3 сентября

Президент США Дональд Трамп совершит серьезную ошибку, если пропустит празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, которое состоится в Китае. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Игнорирование торжественных мероприятий со стороны главы Белого дома будет проявлением неуважения к памяти американцев, погибших в Юго-Восточной Азии», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, глава Белого дома упустит возможность открыто обсудить вопрос таможенных пошлин.

29 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трампа нет среди гостей юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, которые пройдут 3 сентября в Пекине.

Как пишет агентство «Синьхуа», китайские военные во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели. На мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Ранее Bloomberg показал новейшее оружие Китая, являющееся угрозой для США.