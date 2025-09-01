На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Трамп совершит серьезную ошибку, если пропустит парад в Китае

Политолог Баширов: Трампу следует прибыть на парад в Пекин 3 сентября
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп совершит серьезную ошибку, если пропустит празднование 80-летия окончания Второй мировой войны, которое состоится в Китае. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Игнорирование торжественных мероприятий со стороны главы Белого дома будет проявлением неуважения к памяти американцев, погибших в Юго-Восточной Азии», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, глава Белого дома упустит возможность открыто обсудить вопрос таможенных пошлин.

29 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трампа нет среди гостей юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, которые пройдут 3 сентября в Пекине.

Как пишет агентство «Синьхуа», китайские военные во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели. На мероприятии будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Ранее Bloomberg показал новейшее оружие Китая, являющееся угрозой для США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами