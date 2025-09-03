Путин допустил разные подходы к урегулированию конфликта на Украине

Подходы к урегулированию конфликта на Украине могут быть разные. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: «Нужно воевать до последнего украинца». А есть те, как некоторые в Европе пытаются сейчас представить дело, а есть те, <...> которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами», — сказал глава государства.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что в обострении украинского кризиса виноваты западные страны, игнорировавшие интересы РФ в сфере безопасности. Президент напомнил, что Россия пыталась решить проблемы с Украиной мирным путем, но ее инициативы «были пущены под откос».

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Путин назвал «путем в никуда» проведение встречи с Зеленским.