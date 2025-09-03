Путин назвал «путем в никуда» проведение встречи с Зеленским

Путин: проведение встречи с Зеленским в его статусе является путем в никуда

Проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в его нынешнем статусе является «путем в никуда». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«Я никогда не отказывался от этого (от встречи — «Газета.Ru»), если эта встреча [будет] хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам», — сказал глава государства.

В ходе этой же пресс-конференции Путин рассказал, что президент США Дональд Трамп просил его провести встречу с Зеленским.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы провести личную встречу. По словам турецкого лидера, Анкара по-прежнему выступает за урегулирование конфликта через переговоры и настаивает на постепенном повышении уровня диалога между Киевов и Москвой.

Ранее в Госдуме назвали главное условие встречи Зеленского и Путина.