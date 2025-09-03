На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал «путем в никуда» проведение встречи с Зеленским

Путин: проведение встречи с Зеленским в его статусе является путем в никуда
true
true
true
close
РИА Новости/AP

Проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в его нынешнем статусе является «путем в никуда». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«Я никогда не отказывался от этого (от встречи — «Газета.Ru»), если эта встреча [будет] хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам», — сказал глава государства.

В ходе этой же пресс-конференции Путин рассказал, что президент США Дональд Трамп просил его провести встречу с Зеленским.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы провести личную встречу. По словам турецкого лидера, Анкара по-прежнему выступает за урегулирование конфликта через переговоры и настаивает на постепенном повышении уровня диалога между Киевов и Москвой.

Ранее в Госдуме назвали главное условие встречи Зеленского и Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами