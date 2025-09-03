На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о «самом важном» для Украины

Зеленский: самое важное для Украины сейчас – гарантии безопасности от Запада
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Наиболее важным вопросом для Украины остается проблема предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Обсудили самое важное для Украины сейчас-ключевые пункты будущей архитектуры безопасности», — написал он.

Зеленский сообщил, что начал свой визит в Данию со встречи с премьер-министром Метте Фредериксен. По его словам, Дания остается одним из лидеров по военной и финансовой помощи Украине.

4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.

Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

Ранее стала известна первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами