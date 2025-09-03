Зеленский рассказал о «самом важном» для Украины

Зеленский: самое важное для Украины сейчас – гарантии безопасности от Запада

Наиболее важным вопросом для Украины остается проблема предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Обсудили самое важное для Украины сейчас-ключевые пункты будущей архитектуры безопасности», — написал он.

Зеленский сообщил, что начал свой визит в Данию со встречи с премьер-министром Метте Фредериксен. По его словам, Дания остается одним из лидеров по военной и финансовой помощи Украине.

4 сентября состоится видеоконференция «коалиции желающих», посвященная гарантиям безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержке. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что «самой важной гарантией безопасности» является достаточная поддержка ВСУ.

Зеленский, в свою очередь, анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами.

