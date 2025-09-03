На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Коалиция желающих» хочет созвониться с Трампом из-за России и Украины

Sky News: «коалиция желающих» просит Трампа поучаствовать в заседании 4 сентября
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Лидеры европейских стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», пытаются убедить президента США Дональда Трампа присоединиться онлайн к заседанию 4 сентября. Об этом передает Sky News со ссылкой на представителя министерства обороны ФРГ.

«Я не могу ничего предсказать, но ведутся переговоры о приглашении президента США», — сказал чиновник.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что заседании «коалиции желающих» состоится 4 сентября. Встреча состоится в формате видеоконференции, участие в ней примет в том числе украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Мерца, главной темой обсуждения станут вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой. Канцлер ФРГ отметил, что «самой важной гарантией безопасности» для Украины является достаточная поддержка ее армии. Как отметил Мерц, «коалиция желающих» намерена и дальше оказывать помощь Вооруженным силам Украины. Также он обратил внимание, что военная поддержка Киева скорее входит в список компетенций «коалиции желающих», а не всего Европейского союза.

Ранее сообщалось, что «коалиция желающих» может сменить позицию по прекращению огня из-за Трампа.

