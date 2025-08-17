«Коалиция желающих» может изменить позицию по прекращению огня после заявлений Трампа

Так называемая «коалиция желающих» может изменить свою позицию относительно условий мирных переговоров и режима прекращения огня на фоне последних заявлений американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что до недавнего времени «коалиция желающих» настаивала на необходимости прекращения огня как предпосылки для переговоров, но эта точка зрения может измениться. Журналисты отмечают, что по итогам последней встречи стран-членов до саммита на Аляске в заявлении говорилось, что «содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий».

Однако после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа последний заявил, что предпочитает переход к долгосрочному миру без временного прекращения огня.

«Би-би-си» обращает внимание, что после этого в в совместном заявлении лидеров стран ЕС, обнародованном в субботу, а также в отдельном заявлении британского премьера Кир Стармера словосочетание «прекращение огня» больше не упоминалось. Аналитики считают, что это не случайность, а сознательная корректировка позиции на фоне нового подхода Вашингтона, говорится в тексте.

После сегодняшней встречи «коалиции желающих» стоит ожидать совместного заявления, в котором стоит обратить внимание на то, будут ли лидеры ЕС говорить о возможном прекращении огня, уточняется в материале.

До этого Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщал, что Дональд Трамп поддерживает предложение российского коллеги Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс и заморозила линии фронта на других участках зоны боевых действий в обмен на мирное соглашение с Киевом.

Ранее в Британии указали на незавидное положение Зеленского перед встречей с Трампом.