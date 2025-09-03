Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились, они продлились более 1,5 часа

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в составе делегаций завершились, они продлились более 1,5 часа. Об этом сообщило РИА Новости.

По окончании переговоров Путин и Ким Чен Ын продолжили общаться тет-а-тет.

Оба лидера присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. После приема они вместе на одном автомобиле приехали в Доме народных собраний в государственную резиденцию Дяоюйтай, начав общаться еще по дороге.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

Ким Чен Ын прибыл в Китай 2 сентября. Его встретили глава МИД Китая Ван И и другие представители руководства страны.

