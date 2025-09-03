На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин даст пресс-конференцию по итогам визита в Китай

ТАСС: Путин ответит на вопросы журналистов по итогам визита в Китай
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

По завершении своего визита в Китай президент России Владимир Путин намерен дать пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент РФ Владимир Путин в завершение своего визита в КНР ответит на вопросы журналистов», — говорится в сообщении.

3 сентября завершается четырехдневный визит Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Песков высказался о словах Трампа о «заговоре против США».

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами