Путин даст пресс-конференцию по итогам визита в Китай

ТАСС: Путин ответит на вопросы журналистов по итогам визита в Китай

По завершении своего визита в Китай президент России Владимир Путин намерен дать пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент РФ Владимир Путин в завершение своего визита в КНР ответит на вопросы журналистов», — говорится в сообщении.

3 сентября завершается четырехдневный визит Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

