Песков высказался о словах Трампа о «заговоре против США»

Песков: никто не строит заговоры, поскольку на это нет желания и времени

Никто не строит заговоры, так как на это нет ни желания, ни времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о «заговоре против США», передает РИА Новости.

«Будем надеяться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил», — сказал представитель Кремля.

В ночь на 3 сентября, когда в Пекине проходил военный парад, Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Президент США попросил передать привет российскому лидеру Владимиру Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на торжествах в столице Китая, заявив, что они «готовят заговор против США».

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что слова американского лидера были иронией. По его словам, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын не помышляют о заговоре против Соединенных Штатов, поскольку понимают роль Вашингтона в нынешних международных раскладах.

Ранее в США назвали сигналом Западу военный парад в Китае.