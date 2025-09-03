Си Цзиньпин и Путин поговорили о бессмертии

Bloomberg: Си в неформальной беседе с Путиным высказался о жизни до 150 лет

Председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы с президентом России Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном высказался о возможности жизни до 150 лет. Об этом пишет Bloomberg.

По словам китайского лидера, сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ Путин заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно.

«Си заключил, что в этом столетии есть шанс прожить до 150 лет», — говорится в публикации.

Разговор о возможности бессмертия между лидерами произошел на публике на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где прошел парад в честь 80-й годовщины разгрома милитаристской Японии и победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну.