Украина хотела втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил бывший польский президент Анджей Дуда (2015 — 2025 годы). Об этом он сказал в интервью польскому СМИ.

Репортер спросил политика, можно ли сказать, что президент Украины Владимир Зеленский начал давить на власти Польши, чтобы они немедленно заявили о том, что упавшая на польской территории ракета была российской.

«Можно и так сказать», — ответил Дуда.

Речь идет о событиях 2022 года, когда украинский лидер заявил, что в Польше упала не украинская ракета, а российская.

Дуда добавил, что Украина с самого начала пыталась втянуть западные страны в конфликт с Россией.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию. Польский лидер подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран перед лицом угроз. По его мнению, действия РФ подтверждают, что сдерживание требует коллективных усилий.

Ранее министр обороны Польши назвал Россию «империей зла с Востока».