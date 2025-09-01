На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны Польши назвал Россию «империей зла с Востока»

Глава МО Польши Косиняк-Камыш назвал Россию «империей зла с Востока»
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе памятных мероприятий в годовщину начала Второй мировой войны назвал Россию «империей зла, которая снова смотрит с Востока». Его слова приводит Polstat News.

Соответствующее заявление министр сделал в контексте конфликта на Украине. По его словам, привыкание мировой общественности к боевым действиям – «худшая и самая большая победа империи зла, которая снова смотрит с Востока», имея в виду РФ.

«Я знаю, что с течением времени чувствительность уменьшается, но государственная необходимость не может быть омрачена усталостью или унынием», — заявил Косиняк-Камыш.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию. Польский лидер подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран перед лицом угроз. По его мнению, действия РФ подтверждают, что сдерживание требует коллективных усилий.

Ранее Туск и фон дер Ляйен не испугались «белорусских солдат с длинноствольным оружием».

