В ЕС заявили о решающей фазе противостояния за будущее Украины

Туск: противостояние за будущее Украины вступило в решающую стадию
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в публикации в соцсети X.

Польский лидер подчеркнул необходимость сохранения единства западных стран перед лицом угроз. По его мнению, действия РФ подтверждают, что сдерживание требует коллективных усилий. Туск отметил, что текущий этап определит долгосрочную архитектуру безопасности региона.

«Игра за будущее Украины [...] вступила в решающую фазу. Сохранение единства всего Запада имеет решающее значение», — написал он.

16 августа стало известно, что «коалиция желающих» собирается ради мира на Украине. Встреча пройдет 17 августа.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, борт российского президента приземлился там около 21:54 мск. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями и направились к месту переговоров на одном автомобиле.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Трампа ужесточить санкции против России.

