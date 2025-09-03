Россияне назвали главное событие августа

Большинство россиян (55%) считают встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске наиболее значимым событием августа. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Наиболее значимым событием в информационном поле в августе россияне назвали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — так считают более половины (55%) опрошенных», — говорится в результатах исследования.

Также 15% россиян назвали частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp наиболее важным событием августа. Столько же опрошенных считают главным событием месяца визит Путина в Китай.

Остальные опрошенные предпочли назвать другие варианты: подписание декларации о мире между Арменией и Азербайджаном, уничтожение ВС РФ украинского военного корабля дроном, тюремный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, пошлины Трампа против Индии, встреча американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским и встреча Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 1—2 сентября. В опросе приняли участие свыше 3400 человек из более чем 50 регионов России.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал Фицо о встрече с Трампом на Аляске.