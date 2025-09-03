На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции в отношении российской нефти

NYP: администрация Трампа хочет, чтобы Европа перестала покупать нефть из России
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа хочет, чтобы европейские страны отказались от российской нефти и присоединились к возможным новым санкциям против РФ. Об этом сообщает The New York Post (NYP), ссылаясь на собственные источники.

«Администрация Трампа хочет, чтобы европейские страны прекратили покупать нефть из России и присоединились к предложенным ею санкциям в отношении государств, продолжающих это делать», — говорится в публикации.

Также Вашингтон хочет, чтобы Европа «активизировала свою поддержку безопасности и процветания Украины после конфликта», отмечает издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Чиновник подчеркнул, что европейские партнеры «должны быть готовы присоединиться» к новым санкциям в отношении российской нефти.

До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствуют на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным и продолжением украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами