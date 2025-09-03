Стало известно о желании Трампа ввести новые санкции в отношении российской нефти

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа хочет, чтобы европейские страны отказались от российской нефти и присоединились к возможным новым санкциям против РФ. Об этом сообщает The New York Post (NYP), ссылаясь на собственные источники.

«Администрация Трампа хочет, чтобы европейские страны прекратили покупать нефть из России и присоединились к предложенным ею санкциям в отношении государств, продолжающих это делать», — говорится в публикации.

Также Вашингтон хочет, чтобы Европа «активизировала свою поддержку безопасности и процветания Украины после конфликта», отмечает издание со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Чиновник подчеркнул, что европейские партнеры «должны быть готовы присоединиться» к новым санкциям в отношении российской нефти.

До этого Дональд Трамп в соцсети Truth Social попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствуют на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным и продолжением украинского конфликта.