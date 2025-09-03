В США назвали сигналом Западу военный парад в Китае

NYT: Китай продемонстрировал военную мощь и показал, что не будет запуган

Прошедший в Пекине парад, посвященный 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, стал сигналом для стран Запада о «неудержимом» подъеме Китая. Такую оценку дает американское издание The New York Times.

По мнению авторов, «парад, на котором присутствовали лидеры России и Северной Кореи, носил дерзкий характер».

«Его [Си Цзиньпина] послание было поддержано лидерами, собравшимися рядом с ним на смотровой площадке, представляющими государства, которые бросили вызов или подвергали сомнению доминирование Америки в мировом порядке», — говорится в тексте.

Как пишет NYT, парад был не просто чествованием прошлого, но и посланием Западу о «неудержимом» подъеме Китая.

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Торжества открыли 80 артиллерийских залпов — по числу лет, прошедших с момента капитуляции Японии. Первой на площадь вышла рота почетного караула, после чего началось шествие военных расчетов и демонстрация техники.

На трибунах собралось более 50 тыс. зрителей. В течение часа они наблюдали за пролетом воздушных эшелонов, прохождением пеших парадных расчетов, колонн военной техники и завершающим пролетом эскадрильи. В параде участвовали 45 расчетов, более 100 самолетов и вертолетов, а также десятки образцов новейшего вооружения — от гиперзвуковых ракет и беспилотных систем до танков нового поколения и палубных самолетов.

Ранее Кремль опубликовал видео с парада в Пекине.