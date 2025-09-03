Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что Россия якобы не показывает стремления завершать конфликт и игнорирует мирные усилия президента США Дональда Трампа, поэтому необходимо «отрезвить Москву» жесткими санкциями. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Сибига утверждает, что в ответ на мирные усилия Трампа Россия якобы выдвигает ультиматумы. Москва не изменила своих «агрессивных целей» и якобы не готова к «конструктивным переговорам», считает министр.

РФ не сталкивается с «давлением и силой», в связи с чем ее аппетиты только растут, заявил глава МИД Украины. По его словам, «пришло время нанести удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и отрезвить Москву».

До этого The New York Post (NYP), ссылаясь на собственные источники, писала, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа хочет, чтобы европейские страны отказались от российской нефти и присоединились к возможным новым санкциям против РФ.

Ранее Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине.