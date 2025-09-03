На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибига призвал Трампа «отрезвить Москву»

Глава МИД Украины Сибига призвал Трампа ввести новые жесткие санкции против РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что Россия якобы не показывает стремления завершать конфликт и игнорирует мирные усилия президента США Дональда Трампа, поэтому необходимо «отрезвить Москву» жесткими санкциями. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Сибига утверждает, что в ответ на мирные усилия Трампа Россия якобы выдвигает ультиматумы. Москва не изменила своих «агрессивных целей» и якобы не готова к «конструктивным переговорам», считает министр.

РФ не сталкивается с «давлением и силой», в связи с чем ее аппетиты только растут, заявил глава МИД Украины. По его словам, «пришло время нанести удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и отрезвить Москву».

До этого The New York Post (NYP), ссылаясь на собственные источники, писала, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа хочет, чтобы европейские страны отказались от российской нефти и присоединились к возможным новым санкциям против РФ.

Ранее Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине.

