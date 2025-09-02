Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, возложит на Европу ответственность за отсутствие прогресса на пути к миру на Украине после саммита на Аляске. Об этом пишет газета The Times.

По данным источников издания в Белом доме, Трамп склонен обвинить европейцев в том, что они поощряли Украину занять неуступчивую позицию в отношении требований России и ждать более приемлемых условий для соглашения.

Газета ссылается на ряд заявлений Трампа, согласно которым он якобы начал перекладывать вину за продолжение конфликта на Владимира Зеленского. Кроме того, «появились признаки», что президент США собирается обвинить Европу в срыве его мирных инициатив.

Также в материале приводится заявление неназванного американского чиновника порталу Axios о том, что если Европа захочет эскалации, то это будет «ее дело».

«Теперь появились признаки того, что Трамп готов обвинить Европу в срыве своей мирной инициативы», — говорится в тексте.

22 августа Трамп заявил, что Вашингтон может ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине. Трамп добавил, что он знает настрой как России, так и Украины. По его словам, в данном вопросе нужны усилия обеих сторон.

