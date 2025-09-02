На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп нашел виновных в отсутствии прогресса по миру на Украине

The Times: Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, возложит на Европу ответственность за отсутствие прогресса на пути к миру на Украине после саммита на Аляске. Об этом пишет газета The Times.

По данным источников издания в Белом доме, Трамп склонен обвинить европейцев в том, что они поощряли Украину занять неуступчивую позицию в отношении требований России и ждать более приемлемых условий для соглашения.

Газета ссылается на ряд заявлений Трампа, согласно которым он якобы начал перекладывать вину за продолжение конфликта на Владимира Зеленского. Кроме того, «появились признаки», что президент США собирается обвинить Европу в срыве его мирных инициатив.

Также в материале приводится заявление неназванного американского чиновника порталу Axios о том, что если Европа захочет эскалации, то это будет «ее дело».

«Теперь появились признаки того, что Трамп готов обвинить Европу в срыве своей мирной инициативы», — говорится в тексте.

22 августа Трамп заявил, что Вашингтон может ввести санкции, пошлины или выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине. Трамп добавил, что он знает настрой как России, так и Украины. По его словам, в данном вопросе нужны усилия обеих сторон.

Ранее в Госдуме уличили Трампа во лжи относительно Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами