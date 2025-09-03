На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали главное условие встречи Зеленского и Путина

Депутат Чепа: Зеленский не хочет встречи с Путиным, слушая указания сил войны
РИА Новости/AP

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет встречаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепы в беседе с «Лентой.ру».

«Чтобы подготовить встречу, этого нужно захотеть. А Зеленский не хочет», — отметил Чепа.

Он считает, что слова и действия украинского лидера противоречат тем договоренностям, которые были достигнуты во время переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, а также встречи Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

Чепа указал на то, что Зеленский транслирует позицию, которую ему навязала группа европейских стран, нежелающих мира. По словам депутата, потенциальная встреча президентов РФ и Украины должна способствовать урегулированию конфликта и гарантировать его неповторение, что требует согласованности позиций и стремление обеих сторон к миру.

«А Зеленский слышит только указания определенных сил. Но это силы войны, которые развязали этот конфликт и продолжают его поддерживать», — подытожил депутат.

До этого Дональд Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит лидеров США, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу. Глава Белого дома также вновь исключил отправку на Украину американских военных.

Ранее в Кремле раскрыли детали возможной встречи Путина и Зеленского.

Переговоры о мире на Украине
