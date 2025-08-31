«Им нужно немного повоевать»: Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Трамп усомнился в том, что Путин и Зеленский встретятся лично

Дональд Трамп сообщил, что трехсторонний саммит Вашингтона, Москвы и Киева состоится, а вот в проведении отдельной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским он усомнился. Кроме того, президент США подчеркнул, что не намерен направлять войска или напрямую финансировать Украину, заявив, что помощь ограничится продажей вооружений НАТО и поддержкой Европы.

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller заявил, что саммит лидеров Америки, России и Украины состоится, однако он не знает, проведут ли двустороннюю встречу Владимир Путин и Владимир Зеленский.

«Я привожу аналогию <...> У вас есть ребенок, и есть другой ребенок на площадке, и они ненавидят друг друга, начинают махать руками <...> и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они сами будут рады остановиться, понимаете? <...> Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем они смогут остановиться. Но это длится уже долго», — сказал Трамп.

Он также вновь исключил отправку на Украину американских солдат. При этом ранее британская газета The Telegraph сообщила, что президент США якобы обсуждает с европейцами возможность отправки на украинскую территорию американские ЧВК в качестве «обходного пути».

Прекращение огня

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что окончание конфликта должно начаться с установления режима прекращения огня.

«Окончание этой войны должно начаться с безусловного прекращения огня, с требуемой тишины. Эту позицию понимают и поддерживают все», — заявил он.

Он добавил, что «невозможно предметно говорить о мире, когда наши города находятся под постоянным огнем». При этом еще 19 августа после переговоров с Трампом в Белом доме, Зеленский говорил о готовности согласиться на встречу на высшем уровне и без дополнительных условий.

Вашингтон, как и лидеры Европы, ранее настаивал на установлении режима прекращения огня. Однако после переговоров с Путиным на Аляске Трамп заявил, что наилучший способ завершить конфликт между Россией и Украиной — это немедленно перейти к мирному соглашению . Встречаясь с Зеленским, он отметил, что достичь договоренностей возможно даже в условиях продолжающихся боевых действий.

Москва неоднократно заявляла, что не согласна на установление режима прекращения огня перед переговорами, так как оно может быть использовано Украиной и ее союзниками для перевооружения.

Финансирование и гарантии

В том же интервью Daily Caller Трамп заявил, что США больше не расходуют средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей военную технику напрямую.

«Мы тратили сотни миллиардов долларов на эту войну. Теперь мы продаем оборудование НАТО <...> Мы не продаем его Украине. Мы продаем его НАТО. Они платят <...> Мы не тратим деньги на войну», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что не будет «направлять туда войска» в рамках гарантий безопасности, но сможет «помочь Европе».

«В США повезут гробы»: зачем Трамп обсуждает с Европой отправку ЧВК на Украину Дональд Трамп обсуждает с ЕС отправку американских частных военных компаний на Украину, пишет The... 30 августа 19:14

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в администрации Трампа считают, что некоторые лидеры стран Европы, несмотря на публичную поддержку урегулирования конфликта, на деле тайно пытаются свести на нет прогресс, который был негласно достигнут после саммита на Аляске.

«Чиновники Белого дома теряют терпение по отношению к европейским лидерам, которые, по их мнению, подталкивают Украину к тому, чтобы она добивалась от России нереалистичных территориальных уступок», — пишет Axios.

Источники в Белом доме считают, что Европа и Киев проявляют «максималистский подход», который лишь усугубит конфликт.

«Европейцы не могут затягивать эту войну и выдвигать необоснованные требования, одновременно ожидая, что Америка понесет все расходы. Если Европа хочет эскалировать эту войну, это будет ее решение. Но тогда она безнадежно упустит победу из рук», — заявил порталу один из высокопоставленных американских чиновников.

Информацию Axios прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который назвал позицию Европы очевидной.

«Даже Вашингтон теперь видит это: лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине своими невыполнимыми требованиями. ЕС должен прекратить подрывать реальный мирный процесс. ЕС должен отказаться от провальной логики Байдена. ЕС должен выбрать дипломатию, а не ложные нарративы. Разоблачение поджигателей войны из ЕС», — написал он в соцсети X.