Захарова назвала условие реальных гарантий безопасности для Украины

Захарова: нейтральный статус Украины станет главной гарантией ее безопасности
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Возвращение Украины к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу является единственной реальной гарантией безопасности страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT на Восточном экономическом форуме.

«Выполнение того, что украинский народ изначально и заявил — нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус — это и есть права Украины, украинского народа, которые и обеспечивали гарантии безопасности», — подчеркнула Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной и ожидает ответа на свое предложение о создании рабочих групп.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва выступает за формирование новой системы гарантий безопасности России и Украины. Министр утверждает, что для Украины следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Ранее президент Литвы призвал разместить силы на Украине, несмотря на позицию России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
