МИД России заявил о готовности к переговорам с Украиной

Захарова: Москва ждет ответ от Киева на предложение создать три рабочие группы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия готова к продолжению переговорного процесса с Украиной и ожидает ответа на свое предложение о создании рабочих групп. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Мы ожидаем ответа украинской стороны на российское предложение сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Готовы к продолжению переговорного процесса с Украиной», — сказала Захарова.

20 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина до сих пор не предоставила ответ на предложение России, сделанное на последнем раунде переговоров в Стамбуле, по организации работы онлайн в трех рабочих группах.

Дипломат уточнил, что эти рабочие группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам позволили бы более конкретно рассматривать пункты повестки дня.

Как отмечала Захарова, согласования повышения уровня делегаций России и Украины на потенциальных переговорах по урегулированию конфликта на данный момент нет.

Ранее канцлер Германии нашел место для проведения переговоров по Украине.

Переговоры о мире на Украине
