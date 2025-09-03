Лавров высказался о создании новой системы гарантий безопасности России и Украины

Лавров: должна быть создана новая система гарантий безопасности России и Украины

Москва выступает за формирование новой системы гарантий безопасности России и Украины. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью индонезийскому изданию «Компас», которое опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, новая система гарантий должна стать составной частью общей архитектуры безопасности в Евразии.

Лавров заявил, что российской стороне очевидно, что «устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта».

Министр утверждает, что для Украины следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

30 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине.

21 августа Лавров сообщил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве.

