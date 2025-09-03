Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга в Пекине перед началом парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает Baku TV.

Отмечается, что лидеры двух стран пожали друг другу руки. Российский президент также кратко поприветствовал первого вице-президента Азербайджана, супругу Ильхама Алиева, Мехрибан.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что отдельной беседы Путина и Алиева на полях саммита ШОС в Китае пока не произошло.

27 августа Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об ущербе партнерам РФ со стороны Украины.