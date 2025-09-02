На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал об ущербе со стороны Украины

Путин: Украина причиняет ущерб партнерам Москвы
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-миинстром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что Украина наносит ущерб российским партнерам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, Украина пытается ответить на удары России по объектам инфраструктуры.

«Украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам», — отметил Путин.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с преьмер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее в США увидели послание на встрече Путина и Си Цзиньпина в Китае.

