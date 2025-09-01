На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков ответил на вопрос об отдельной беседе Путина и Алиева на полях саммита ШОС

Песков: отдельно беседы Путина и Алиева на полях саммита ШОС пока не было
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Отдельной беседы президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае пока не произошло. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня еще пока не было», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о потенциальном диалоге двух лидеров.

До этого Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана. В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что договоренности о проведении отдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках визита в Пекин отсутствуют.

27 августа Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле оценили шансы на беседу Путина с Алиевым.

