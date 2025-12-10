На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мыслей таких нет»: Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой

Лавров: Россия не собирается воевать с Европой
Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия не собирается воевать с Европой — «мыслей таких нет». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на выступлении на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Как подчеркивал президент (России Владимир Путин — прим. ред.), мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет,» — подчеркнул министр.

30 ноября Лавров заявил, что Европа самоустранилась от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что европейцы ничего не сделали, когда во время «евромайдана» оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения.

Как ранее отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, регулярные встречи Лаврова с парламентариями помогают развитию взаимодействия между исполнительными и законодательными ветвями власти в ключевых направлениях внешнеполитического курса страны, что позволяет эффективно координировать работу по укреплению роли и места в современных международных отношениях.

Ранее евродепутат объяснил, почему ЕС затягивает конфликт на Украине.

