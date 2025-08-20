На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров ответил на вопрос о создании трех рабочих групп по урегулированию на Украине

Лавров: Украина не ответила на предложение РФ создать три рабочие группы
Максим Блинов/РИА Новости

Украина до сих пор не предоставила ответ на предложение России, сделанное на последнем раунде переговоров в Стамбуле, по организации работы онлайн в трех рабочих группах. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что эти рабочие группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам позволили бы более конкретно рассматривать пункты повестки дня.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров РФ и Украины по урегулированию конфликта. Встреча продлилась около 40 минут. Российскую делегацию, как и прежде, возглавил помощник президента России Владимир Мединский, главой украинской переговорной группы стал секретарь СНБО Рустем Умеров. Перед началом основной встречи они поговорили тет-а-тет.

В ходе третьего раунда переговоров сторонам удалось договориться об очередном обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Кроме того, Москва предложила создать три рабочие группы для дальнейшего взаимодействия по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Также Россия и Украина договорились продолжить контакты на уровне делегаций.

