Канцлер Германии нашел место для проведения переговоров по Украине

Мерц предложил Женеву в качестве места для переговоров по Украине
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Женеву в качестве площадки для переговоров о достижения перемирия на Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что уже переговорил с президентом Швейцарии и заверил его, что Женева рассматривается как подходящее место для заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

«Послезавтра я снова предложу коалиции желающих собраться там», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

До этого сообщалось, что так называемая «коалиция желающих» 4 сентября обсудит вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой. Встреча состоится в формате видеоконференции.

Ожидается, что в встрече примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Коалиция желающих» — это объединение из более 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нём играют Франция и Великобритания.

Ранее Мерц заявлял о желании вынудить Россию остановить конфликт на Украине.

Переговоры о мире на Украине
