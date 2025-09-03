На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си Цзиньпин призвал китайских военных ускорить создание армии мирового класса

Си Цзиньпин: НОАК должна ускорить создание армии мирового класса
true
true
true
close
Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Вооруженные силы Китая должны ускорить построение армии мирового класса и решительно отстаивать национальный суверенитет, заявил в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава КНР подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) всегда была героической армией, которой коммунистическая партия и китайский народ могут полностью доверять. Все офицеры и солдаты НОАК должны добросовестно исполнять свой священный долг, ускорять создание армии мирового класса, решительно отстаивать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность».

По словам Си Цзиньпина, НОАК должна оказывать стратегическую поддержку «великому возрождению китайской нации «и вносить еще больший вклад в дело мира и развития во всем мире.

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь стартовали праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

По площади Тяньаньмэнь начал движение парадный расчет из трех родов войск. Одновременно с этим были даны залпы из артиллерийских орудий, прозвучал гимн КНР и состоялась церемония поднятия национального флага.

Ранее Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае.

