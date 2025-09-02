В медцентре, где мог обследоваться Трамп, не усиливали безопасность

РИА Новости не обнаружило усиления безопасности у госпиталя для президентов США

Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где проходят лечение президенты США, работает в обычном режиме без каких-либо усиленных мер безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 18:00 по московскому времени у медицинского центра отсутствовали перекрытия дорог, ограничения для пешеходов или дополнительные охранные меры. Движение автотранспорта осуществлялось в штатном режиме, воздушное пространство над госпиталем также свободно.

Как писало издание Metro, слухи о проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа обострились из-за перекрытия дорог у больницы, где лечат сотрудников Белого дома.

1 сентября Трамп впервые прокомментировал слухи о своем здоровье — в Truth Social президент США написал, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше». На прошлой неделе в соцсетях начали распространяться теории о том, что глава Белого дома якобы тяжело болен.

Доказательствами болезни Трампа американцы называют исчезновение Трампа из информационного поля, синяк на его руке, возросший «индекс пиццы» и странное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента в случае «ужасной трагедии». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов стать президентом США, если с Трампом случится «трагедия».