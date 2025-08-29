На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс заявил, что готов стать президентом США, если с Трампом случится «трагедия»

Вэнс заявил, что готов стать президентом США, если с Трампом что-то случится
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность занять место президента Соединенных Штатов, если с главой государства Дональдом Трампом случится «трагедия». Об этом политик сообщил в интервью USA Today.

«Если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил», — подчеркнул он.

Вэнс добавил, что за время пребывания на посту вице-президента США «получил много практики».

В августе Трамп заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший заявил в соцсети Truth Social, что его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, что и проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис. Сын президента прикрепил к публикации материал телеканала Fox News с прогнозом о шансах республиканцев на президентский пост. В нем вероятность победы Дональда Трампа на выборах 2028 года оценивается в 4%, при том что конституция США запрещает президенту занимать пост более двух сроков подряд.

Ранее в конгрессе призвали обязать Харрис дать показания о здоровье Байдена.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами