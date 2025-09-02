В ГД оценили идею обмена подозреваемого в расправе над Парубием на военнопленного

Депутат Заварзин высказался против обмена подозреваемого в расправе над Парубием

Депутат Государственной думы Виктор Заварзин выступил против обмена подозреваемого в расправе над бывшим спикером Верховной Рады Украины Андреем Парубием на украинских военнослужащих, попавших в российский плен. Об этом член комитета Госдумы по обороне заявил изданию «Подъем».

Парламентарий назвал произошедшее «чисто внутренними разборками» властей Львова. По его словам, им нужно самим разобраться с ситуацией. Заварзин считает, что украинская сторона пытается возложить вину за произошедшее с Парубием на Россию.

«Я не знаю, как власть отнесется, но я бы лично ничего не делал (обмен — прим. ред.)», — выразил мнение депутат.

Подозреваемый в расправе над Парубием Михаил Синельников попросил украинский суд, чтобы его обменяли на военнопленного. Мужчина назвал мотивом своего преступления «личную месть украинской власти».

Парубия ликвидировали 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в случившемся обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что операция против Парубия была «тщательно подготовлена».

Ранее украинский «5 канал» сообщал, что спецслужбы России якобы год шантажировали Синельникова.