Украинские СМИ назвали версию убийства экс-спикера Рады Парубия

Спецслужбы России в течение года шантажировали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия информацией о том, где находится тело его сына, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщает украинский «5 канал» со ссылкой на источники.

Такую же версию озвучивает и львовское издание «Высокий замок». По данным издания, представители спецслужб РФ якобы велели мужчине убить «любого известного украинского политика». Тот якобы выбрал Парубия, потому что знал, где живет экс-депутат.

Мужчина тщательно готовился к преступлению в течение года. Оружие ему, как утверждают украинские СМИ, передали спецслужбы РФ. Он также пытался обеспечить себе пути отхода, у него было для этого три машины, которые засекли по камерам.

Мужчина уже признался в убийстве Парубия. Рассказал, что пистолет и мобильный телефон выбросил в водоем, а в Винниковском лесу сжег одежду.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее экс-нардеп Украины назвал «внутренними разборками» убийство Парубия.