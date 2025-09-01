На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ назвали версию убийства экс-спикера Рады Парубия

СМИ: спецслужбы России год шантажировали подозреваемого в убийстве Парубия
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/Global Look Press

Спецслужбы России в течение года шантажировали подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Украины и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия информацией о том, где находится тело его сына, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщает украинский «5 канал» со ссылкой на источники.

Такую же версию озвучивает и львовское издание «Высокий замок». По данным издания, представители спецслужб РФ якобы велели мужчине убить «любого известного украинского политика». Тот якобы выбрал Парубия, потому что знал, где живет экс-депутат.

Мужчина тщательно готовился к преступлению в течение года. Оружие ему, как утверждают украинские СМИ, передали спецслужбы РФ. Он также пытался обеспечить себе пути отхода, у него было для этого три машины, которые засекли по камерам.

Мужчина уже признался в убийстве Парубия. Рассказал, что пистолет и мобильный телефон выбросил в водоем, а в Винниковском лесу сжег одежду.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков.

В партии «Европейская солидарность», членом которой был депутат, в его убийстве обвинили Россию и ее «пятую колонну». При этом источники «Страны.ua» рассказали, что в нападении на экс-спикера Рады может быть и внутриполитическая подоплека. Зеленский отмечал, что убийство Парубия было «тщательно подготовлено».

Ранее экс-нардеп Украины назвал «внутренними разборками» убийство Парубия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами