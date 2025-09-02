На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали тему сегодняшнего обращения Трампа

Fox News: заявление Трампа во вторник вечером будет связано с Пентагоном
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделает заявление из Овального кабинета, которое будет связано с работой Пентагона. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным источника, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт анонсировала, что американский лидер сделает «будоражащее объявление, связанное с министерством обороны».

Трамп намерен выступить с заявлением в Белом доме в 21.00 мск. Мероприятие пройдет в Овальном кабинете с журналистами пула.

В конце августа Трамп заявил, что ему больше нравится старое название министерства обороны, а именно «министерство войны». Он объяснил это тем, что США «должны не только обороняться, но и наступать».

В июне Трамп уже рассуждал на тему переименования минобороны. Американский лидер допустил, что рассмотрит возможность возвращения старого названия должности главы Пентагона «министр войны».

Ранее Трамп захотел открыть больше психбольниц в США.

