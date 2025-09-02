На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом анонсировал заявление Трампа во вторник вечером

Трамп во вторник выступит с заявлением на необъявленную тему
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением в Белом доме, тема выступления неизвестна. Об этом говорится в расписании американского лидера, передает портал Roll Call.

«В два часа дня (21.00 мск. — Ред.) президент сделает заявление», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в Овальном кабинете Белого дома с журналистами пула.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что власти США на этой неделе рассмотрят варианты воздействия на Россию в связи с конфликтом на Украине.

По мнению американского министра финансов, после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) российская сторона только усилила удары по территории Украины.

31 августа сообщалось, что в ходе экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) представители США потребовали от России согласиться на переговоры с Украиной. Причиной созыва заседания стала массированная атака дронов и ракет, нанесенная по территории Украины в ночь на 31 августа.

Ранее политолог оценил планы Трампа отправить ЧВК на Украину.

