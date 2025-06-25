На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп предложил Хегсету должность «министра войны»

Трамп предложил вернуть шефу Пентагона старое название должности «министр войны»
close
Andrew Harnik/AP

Президент США Дональд Трамп допустил, что рассмотрит возможность возвращения старого названия должности руководителя Пентагона «министр войны» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, передает CNN.

«Со мной, как вы знаете, Марко Рубио и Пит Хегсет, госсекретарь и министр войны. Может, лучше так называть [Хегсета]? Знаете, раньше [эту должность] называли министром войны», — заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что новое название должности главы Пентагона появилось из-за того, что США «стали политкорректными».

Кроме того, на полях саммита НАТО Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. По словам президента США, иранская ядерная программа отброшена «на десятилетия» назад.

При этом Трамп не исключил новых ударов по Исламской Республике в случае, если Тегеран продолжит обогащать уран. В Иране признали, что ядерные объекты были серьезно повреждены, однако западные СМИ сомневаются, что удары США правда были столь успешными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский лидер настаивает на том, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами