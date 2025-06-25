Трамп предложил Хегсету должность «министра войны»

Президент США Дональд Трамп допустил, что рассмотрит возможность возвращения старого названия должности руководителя Пентагона «министр войны» в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, передает CNN.

«Со мной, как вы знаете, Марко Рубио и Пит Хегсет, госсекретарь и министр войны. Может, лучше так называть [Хегсета]? Знаете, раньше [эту должность] называли министром войны», — заявил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что новое название должности главы Пентагона появилось из-за того, что США «стали политкорректными».

Кроме того, на полях саммита НАТО Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. По словам президента США, иранская ядерная программа отброшена «на десятилетия» назад.

При этом Трамп не исключил новых ударов по Исламской Республике в случае, если Тегеран продолжит обогащать уран. В Иране признали, что ядерные объекты были серьезно повреждены, однако западные СМИ сомневаются, что удары США правда были столь успешными. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Американский лидер настаивает на том, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее Трамп назвал условие для повторного удара по Ирану.