Трамп не мечтает о Нобелевской премии

Трамп заявил, что не мечтает о Нобелевской премии мира
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп не мечтает получить Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил в интервью порталу The Daily Caller.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик отметил, что хочет, чтобы с ним «обращались справедливо».

«Но слово «желать», и даже если бы я его произнес, я не смог бы ответить на этот вопрос, потому что оно прозвучало бы ужасно. Да. Предположим, я скажу «да», я желаю этого. О, пожалуйста. Я не могу этого сделать. Я не хочу, вы знаете, вы не можете ставить себя в такое положение, но я могу сказать, что никто в истории не делал того, что сделал я», — заявил Трамп.

По словам президента США, он остановил семь войн, в том числе между Индией и Пакистаном.

До этого газета The New York Times сообщила о резком ухудшении отношений между индийском премьером Нарендрой Моди и Дональдом Трампом. Поводом стал июньский телефонный разговор, во время которого президент США намекнул Моди на возможность поддержки своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Глава правительства Индии отказался признавать роль США в урегулировании конфликта с Пакистаном, что вызвало обострение в двусторонних отношениях и повлияло на торговые и дипломатические контакты.

Ранее Алиев заявил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира.

