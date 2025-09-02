Председатель КНР выступил за укрепление взаимодействия с РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что России, Китаю и Монголии необходимо укреплять взаимодействие внутри Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

«России, Китаю и Монголии нужно укреплять взаимодействие в ШОС, которая стала основной площадкой обеспечения безопасности для стран региона», — отметил председатель КНР.

Он уточнил, что РФ, КНР и Монголия должны тем активнее укреплять единство и усиливать взаимную поддержку, чем менее стабильной становится обстановка в мире.

До этого Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что Китай готов вместе с Россией продвигать формирование более справедливой системы глобального управления.

Он отметил, что в последние годы Россия и Китай под руководством лидеров двух стран решительно добиваются плодотворных результатов в многостороннем сотрудничестве.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине проходит встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

