На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Монголии оценили уровень отношений с Россией и Китаем

Хурэлсух: монголия прилагает усилия к углублению отношений с Россией и Китаем
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Монголия прилагает усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на трехсторонних переговорах лидеров России, Китая и Монголии в Пекине, передает РИА Новости.

«Монголия последовательно прилагает усилия к углублению двусторонних и трехсторонних отношений и сотрудничества со своими вечными соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами — Китаем и Россией во всех сферах деятельности», — говорится в сообщении.

Хурэлсух выразил готовность к расширению взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении России к углублению и расширению связей как с Монголией, так и с Китайской Народной Республикой (КНР). Он подчеркнул, что для России приоритетным является построение взаимовыгодных, равноправных и всесторонних отношений с партнерами.

Накануне Путин прибыл в Пекин, где 3 сентября пройдет парад с участием председателя КНР Си Цзиньпина и глав других государств. В ходе церемонии Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные подразделения и новейшие рода войск, представив 45 расчетов.

Ранее Путина встретили «Калинкой-малинкой» на саммите ШОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами