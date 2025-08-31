«По сути натовские войска»: Американист оценил планы Трампа отправить ЧВК на Украину

Отправка американских ЧВК на Украину неприемлема для России, так как это будут по сути замаскированные войска НАТО. Об этом заявил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, комментируя планы президента США Дональда Трампа.

«Мне кажется, это крайне сомнительная идея. Даже если Трамп пойдет на такое, и если Европа оплатит это, то ключевой вопрос здесь — мы то будем согласны, что, по сути, американские военные там будут находиться? Приемлемо ли это для России? Понятно, что и американские, и европейские войска под какими угодно флагами, официальными или неофициальными, все равно будут рассматриваться как войска НАТО. Такие замаскированные войска НАТО. И очевидно, что это неприемлемо — для нас это является неким табу. Мы СВО начинали для того, чтобы закрыть возможности для приглашения Украины в НАТО, а тут на территории Украины будут, по сути, те же натовские войска. Украина будет разделена на две зоны влияния, как в годы холодной войны была поделена Германия и как поделена до сих пор Корея. То есть это тоже никакой не нейтральный статус и не демилитаризация, и не денацификация. Поэтому очевидно, что этот сценарий неприемлем для России, и очевидно, что Россия не пойдет на какие-то договоренности, чтобы там была развернута американская ЧВК», — сказал Блохин.

До этого газета Telegraph сообщила, что президент США ведет переговоры с Европой о возможности отправки американских ЧВК на Украину в целях гарантий безопасности. Отмечается, что сотрудники ЧВК на Украине займутся строительством фортификационных сооружений и военных баз. Согласно информации издания, в Европе считают, что размещение представителей американских ЧВК на Украине окажется «сдерживающим фактором» для России.

Ранее политолог предположил, когда состоится трехсторонняя встреча по Украине.