В США рассмотрят варианты воздействия на Россию в связи с ударами по Украине

Власти США на этой неделе рассмотрят варианты воздействия на Россию в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщил в интервью Fox News министр финансов США Скотт Бессент.

«Я думаю, что с [президентом США Дональдом] Трампом все варианты возможны», — подчеркнул он.

По мнению американского министра финансов, после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) российская сторона только усилила удары по территории Украины.

15 августа лидеры РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Встреча завершилась взаимными заявлениями о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений.

31 августа сообщалось, что в ходе экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) представители США потребовали от России согласиться на переговоры с Украиной. Причиной созыва заседания стала массированная атака дронов и ракет, нанесенная по территории Украины в ночь на 31 августа.

По словам советника-посланника миссии США Джона Келли, авиаудары ставят под сомнение серьезность стремления российской стороны к миру. Он потребовал их прекращения. Он добавил, что президенты России и Украины должны согласиться на встречу, а также напомнил о предупреждении американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут ввести санкционные меры против Москвы, если боевые действия продолжатся.

