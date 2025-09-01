На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пообещал подумать о визите в Непал

Путин заявил, что рассмотрит предложение о визите в Непал
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с премьер-министром Непала Шармой Оли, что рассмотрит предложение о визите в страну. Об этом сообщает ТАСС.

«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», — сказал российский лидер.

Он добавил, что главу непальского правительства будут рады видеть в Москве в любое время.

До этого Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили турецко-российское сотрудничество и международные вопросы, в том числе переговоры по Украине. Кроме того, они затронули ситуацию на Ближнем Востоке.

В настоящее время Путин находится в Китае, где пробудет до 3 сентября. В Пекине президент РФ станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжается марафон двусторонних переговоров.

Ранее в Британии нашли символизм в четырехдневном визите Путина в Китай.

