Путин встретился с Эрдоганом в Китае

Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Китае
true
true
true

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретились для переговоров в китайском Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило РИА Новости.

Ожидается, что политики обсудят турецко-российское сотрудничество и международные вопросы, в том числе переговоры по Украине. Кроме того, они затронут ситуацию на Ближнем Востоке.

Турецкая газета Sabah писала, что Эрдоган во время встречи сообщит Путину, что Турция готова внести любой вклад в мирные переговоры между Россией и Украиной.

Вечером 31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзине начался двухдневный 25-й саммит ШОС.

1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам государств — членов организации присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайской стороной.

Ранее Путин и Си Цзиньпин пообщались «на ногах».

Визит Путина в Китай
